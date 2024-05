Professioni - De Luca | Consulente del lavoro figura sempre più strategica e centrale

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 mag. (Adnkronos/Labitalia) - “Quella deldelsi conferma una professione attrattiva in quantoin tutte le dinamiche legate alla gestione della fiscalità aziendale e dei rapporti di. Un ruolo che si è rafforzato negli ultimi anni gestendo con competenza la crescita record dell'occupazione, ma anche le nuove esigenze sorte dalle mutate condizioni di scenario”. Lo ha detto il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del, Rosario De, partecipando oggi a Trento all'evento 'Studi professionali in carenza di giovani' all'interno del Festival dell'economia.

