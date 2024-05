Procura e Fondazione Milano-Cortina ai ferri corti Scontro sui documenti acquisiti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 25 maggio 2024) Lotta aperta trae legali dellasuisequestrati tre giorni fa durante le perquisizioni dell’inchiesta per corruzione e turbativa d’asta ai danni dell’ex ad Vincenzo Novari, di Massimiliano Zuco, ex dirigente dellae Luca Tomassini, legale rappresentante di Vetrya, società di Orvieto (poi divenuta Quibyt), che dallaaveva avuto tre appalti. Al centro delle indagini affidamenti per 1,9 milioni di euro per i servizi digital delle Olimpiadi invernali. L’avvocato della, Severino, si oppone al sequestro delle carte Subito dopo le perquisizioni, laaveva dichiarato piena collaborazione con gli inquirenti. Tuttavia giovedì sera l’avvocato della stessa, Paola Severino, ha contestato il sequestro deicartacei e informatici, perché, a suo dire,in assenza di “contraddittorio”, ovvero senza i legali della stessa.