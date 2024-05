Primo premio a Zani

Il Napoli sarebbe pronto a fare follie per il giovane difensore Jorrell Hato dell’Ajax. Avviati anche i primi sondaggi per Nicolò Zaniolo del Galatasaray. Mentre la squadra è impegnata sul campo, la dirigenza del Napoli studia le mosse per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

napolipiu