Primo incontro tra Gasperini e Percassi | verso la permanenza - con la fiducia del presidente

(Di sabato 25 maggio 2024) Bergamo.e positività. È ciò che traspare dalle poche, ma significative parole di Antonioentrando nei suoi uffici di via Paglia in seguito alavvenuto a Zingonia con Gian Piero. “Non c’è problema”, afferma, dichiarando poi che “ci dobbiamo ancora vedere”, intendendo che ci sarà un seguito alla prima chiacchierata di venerdì all’ora di pranzo. “Sta andando bene”, conclude prima di varcare la soglia del portone da cui circa un anno fa di questi tempi uscì anche Stephen Pagliuca, pronunciando quel celebre “win” a cui è stato dato un seguito concreto con la finale di Dublino. Con ogni probabilità bisognerà attendere la giornata di sabato (25 maggio) per capire in definitiva se le strade di Gasp e dell’Atalanta si divideranno o meno. La seconda ipotesi sembra comunque la preponderante: al tecnico sarà dato un lauto aumento dello stipendio, superiore anche ai 5 milioni di euro, e ovviamente un prolungamento del contratto.

Nel segno della continuità, i vertici di Oaktree in Europa hanno incontrato Beppe Marotta e Alessandro Antonello. I due amministratori delegati dell'Inter, finita sotto la proprietà del fondo statunitense dopo che Zhang non ha ripagato il debito, resteranno alla guida della società nerazzurra. panorama

Alluvione, ora la conta i danni. Primo tavolo tecnico in Regione - Alluvione, ora la conta i danni. primo tavolo tecnico in Regione - Alluvione del 15 maggio, martedì prossimo il primo tavolo tecnico in Regione Lombardia alla presenza dei tecnici e dei sindaci di Bellinzago Lombardo e Gessate, i centri più colpiti. Al centro danni e ... ilgiorno

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport, ed. Campania: "Se salta Gasp, ADL pronto all'all in con Conte" - PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport, ed. Campania: "Se salta Gasp, ADL pronto all'all in con Conte" - Ieri l'incontro con Percassi: il tecnico tiene in sospeso il Napoli. Se salta, De Laurentiis pronto all'all in con Conte. Oggi un altro vertice tra Gian Piero e l'Atalanta: la prima riunione a ... napolimagazine

