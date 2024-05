Prima Pagina IN Edicola | Lautaro Martinez irrita Oaktree

Leggi tutta la notizia su inter-news

La 'IN' anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all'Inter. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Niente sull'Inter in. TUTTOSPORT. Grana rinnovo. Le parole dell'agente non sono piaciute all'Inter: l'accordo non è più scontato. Di Gregorio e Di Lorenzo per Motta. Anche l'Inter sul difensore che vuole cambiare aria.