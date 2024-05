Prima pagina Gazzetta dello Sport | allenatore Milan Avanti con Fonseca

2024-05-24 20:15:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Genoa-Bologna 0-0 LIVE|Primapagina | Calciomercato.com Home Genoa-Bologna 0-0 LIVE Festa salvezza e festa scudetto archiviata in palio in Genoa-Bologna ci sono soltanto posizioni in classifica che vorrebbero dire principlamente maggiori introiti da piazzamento a fine stagione. justcalcio

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola. inter-news

Pagina 3 | Juve-Monza, l'ultima formazione della stagione: le tante novità di Montero - pagina 3 | Juve-Monza, l'ultima formazione della stagione: le tante novità di Montero - I bianconeri in campo all'Allianz Stadium contro la squadra di Palladino. Tra assenze, ultime volte e ritorni, queste le scelte del tecnico bianconero ... tuttosport

Prime pagine sabato 25 maggio: “Milan, avanti Fonseca”, “Supplementari per Gasp” e “Di Gregorio e Di Lorenzo per Motta” - Prime pagine sabato 25 maggio: “Milan, avanti Fonseca”, “Supplementari per Gasp” e “Di Gregorio e Di Lorenzo per Motta” - è il week end dell`ultima giornata di campionato, ma le prime pagine dei quotidiani sportivi sono dedicate soprattutto al mercato. E in particolare al cambio-allenatore. calciomercato

Le prime pagine di oggi - Le prime pagine di oggi - Il decreto "salva-casa", la Corte internazionale di giustizia contro l'attacco israeliano a Rafah, e Meloni e Schlein al festival dell'economia di Trento ... ilpost