Prima Categoria Il saluto di Leonardo Sassaroli al Borgo Minonna | Sarà sempre casa mia Abbiamo creato una famiglia

(Di sabato 25 maggio 2024) L’ex Jesina lascia il club del presidente Centanni dopo 13 stagioni con una toccante lettera: “Cercherò di trasmettere gli stessi valori che ci hanno portato ai risultati cheottenuto. Saròuno di voi!” JESI, 25 maggio 2024 – Dopo 13 stagioni lascia ilil difensore. Il difensore classe 1991, nella Jesina dell’ultima promozione dall’Eccellenza alla Serie D nel 2009-2010, ha annunciato di lasciare il club rossoblù dopo aver militato in squadra dal 2012-2013, in Seconda e in. Lo ha annunciato sui social con una lunga e toccante lettera alla società. “Caro, – si legge nel post di– eccoci qua, sono arrivato in punta di piedi poco più che maggiorenne e mi hai accolto a braccia aperte, me ne vado da uomo a 33 anni suonati, consapevole di cosa ho dato a te e tu cosa hai dato a me, dopo più di 300 partite e, sì, perché no, qualche golletto, ma pochi eh! In questi 13 anni mi hai fatto capire cosa significa attaccamento ad una maglia, attaccamento a dei colori stupendi, attaccamento a tutti i ragazzi che sono passati da queste parti e che ho visto crescere.