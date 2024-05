Prima Categoria Il Montemarciano vince ancora i play-off del girone B | 1-2 alla Real Cameranese

(Di sabato 25 maggio 2024) A 2 anni dal successo di Staffolo, la ragazzi di Caccia espugnano il “Montenovo” con le reti di Giancamilli e Gorini. Gol della bandiera di Portaleone al 93?: ora il ‘Monte’ sfiderà lante di Avis Montecalvo-Athletico Tavullia di domani CAMERANO, 25 maggio 2024 – Ilribalta il fattore campo e centra la finalissima promozione di. La squadra di Caccia, infatti, ha battuto 1-2 laal “Montenovo”, con i gol nel primo tempo di Giancamilli e Gorini. Al 93? il gol del solito Portaleone ha reso meno amara la sconfitta per la banda di Pantalone, che ha comunque disputato una stagione da incorniciare, anche in virtù della finale di Coppa Marche persa contro la Vigor Montecosaro. Ora ilattende l’avversaria di sabato 1° giugno, una tra Avis Montecalvo e Athletico Tavullia: si saprà solo domani, al termine del-off delA. L’altra finalissima sarà Vigor Montecosaro-Grottammare.

In Prima B c’è Real Cameranese-Montemarciano, in Seconda C Argignano-Avis Arcevia, in Seconda F Belfortese-Treiese: le dichiarazioni dei protagonisti VALLESINA, 24 maggio 2024 – Ci siamo: domani, sabato 25 maggio, in Prima e Seconda Categoria si giocano le finali play-off. vallesina.tv

Santa Maria Apparente, continua il sogno: fine corsa per l’Helvia Recina - Santa Maria Apparente, continua il sogno: fine corsa per l’Helvia Recina - SECONDA categoria - Dolci supplementari per la squadra di Tassetti Continua il sogno chiamato prima categoria per il Santa Maria Apparente. Fine della corsa invece per l'Helvia Recina. È questo il tit ... youtvrs

Vince la finale con due gol nel recupero e sale di categoria, terza squadra promossa nel napoletano - Vince la finale con due gol nel recupero e sale di categoria, terza squadra promossa nel napoletano - Una stagione fantastica per il movimento calcistico di Castellammare. Dopo le promozioni della Juve Stabia di Guido Pagliuca in Serie B e dello Stabia City in Promozione, con la vittoria del Girone G ... napolitoday

UNDER 17 - Inter-Milan la finale della prima edizione del trofeo “Città di Torre del Greco” - UNDER 17 - Inter-Milan la finale della prima edizione del trofeo “Città di Torre del Greco” - È il derby della Madonnina Inter-Milan la finale della prima edizione del trofeo “Città di Torre del Greco”, la rassegna di calcio riservata alle squadre categoria Allievi organizzata dall’amministraz ... napolimagazine