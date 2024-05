Prima categoriA Carucci | Finale playoff - vedo favorita la Vigor Montecosaro sul San Claudio

In Prima B c’è Real Cameranese-Montemarciano, in Seconda C Argignano-Avis Arcevia, in Seconda F Belfortese-Treiese: le dichiarazioni dei protagonisti VALLESINA, 24 maggio 2024 – Ci siamo: domani, sabato 25 maggio, in Prima e Seconda Categoria si giocano le finali play-off.

