Presta senza freni su De Martino e Amadeus | Cose inaccettabili

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 25 maggio 2024) A differenza di molti altri personaggi che lavorano nel mondo dello spettacolo, Lucionegli anni ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua e di non farsi problemi a dire quello che pensa. Il manager delle star ospite al Festival della Tv di Dogliani ha svelato una frase diche l’avrebbe ferito. “Io ho vuotato il sacco rispettando tempi e modi. Stimo tantissimo, ma ha fatto una cosa che proprio non si fa nemmeno se una persona ti ha fatto veramente del male. Una cosa che non mi è piaciuta è che presentando la trasmissione di Capodanno in Calabria ha detto una frase che non potevo accettare: ‘sa quello che ha fatto’. Parole che mi hanno ferito, perché ne andava della mia onorabilità. Per questo ho deciso di raccontare pubblicamente certi suoi comportamenti. E non ho letto nessuna correzione a quello che ho detto. Noi calabresi abbiamo due difetti: siamo testardi e permalosi.