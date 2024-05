Preparatevi a 35 gradi MeteoGiuliacci | quando arriva l' anticiclone

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 25 maggio 2024) Nelle ultime settimane abbiamo assistito all'ennesimo caso di estremizzazione delle condizioni meteo. Soprattutto nelle regioni del nord, infatti, le piogge torrenziali l'hanno fatta da padroni. Secondo gli esperti di, a maggio l'instabilità climatica è più che normale. Quello che non è normale è l'alternarsi violento di piogge e caldo estremo. Che poi è proprio quello che sta per avvenire. Tra qualche settimana, infatti, alle nostre latitudini si faranno sentire le conseguenze dell'anticicl0ne africano: 35che creeranno non pochi disagi soprattutto agli anziani e alle fasce più deboli della popolazione. .