Premio Cesarini 2024 | Jesi tempio dei campioni

(Di sabato 25 maggio 2024) Tutto pronto aper il. Ci sarà anche il CT Nazionale Azzurra Luciano Spalletti, al fianco di Arrigo Sacchi, tra i grandi protagonisti della cerimonia che celebra la Zona‘inventata’ dal grande Renato, marchigiano ex Juventus. I vincitori del, in programma questo lunedì a(An), sono i calciatori Lamar Samardzic per la Serie A e Leo Stulac del Palermo per la Serie B. Tutto esaurito al Teatro Pergolesi diper il, giunto alla sua Nona Edizione. Lunedì, a partire dalle ore 17, saranno presenti il CT della Nazionale Italiana Luciano Spalletti, il grande mister del Milan degli Immortali Arrigo Sacchi, l’ex Presidente Roma Rosella Sensi (figlia dell’indimenticato Presidente ‘marchigiano’ Franco, che vinse l’ultimo scudetto della Roma, nel 2001) e il bomber marchigiano del Bologna e della Nazionale Riccardo Orsolini che, anche grazie ai suoi gol, ha trascinato dopo ben 60 anni il Bologna in Champions League.