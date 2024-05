Premierato - scontro Meloni-Schlein a Trent - la premier | Riforma necessar -a, o la va o la spa -ca, non scaldo se -ie, la Dem | Indebolisce Quirinale

(Di sabato 25 maggio 2024)a distanza al Festival dell'economia dio. Giorgiaed Ellytornano a lanciarsi frecciatine e questa volta il tema è il. Giorgiaha fatto sapere che non è la suama che comunque serve al nostro Paese. "Si tratta di unaia in Italia .

Nominare Mario Mori senatore a vita. È con questa proposta che Maurizio Gasparri decide di ricordare il trentaduesimo anniversario della strage di Capaci. Una proposta destinata a provocare polemiche. E non solo perché l’ex generale dei Carabinieri è appena finito indagato per le stragi del 1993. ilfattoquotidiano

Contestazioni per Giorgia Meloni: le accuse e proteste - Contestazioni per Giorgia Meloni: le accuse e proteste - Afferma la premier. La riforma del premierato La premier ha ribadito l’importanza della riforma del premierato, definendola necessaria per l’Italia e dichiarando che non intende “scaldare la sedia” ma ... newsmondo

Due riforme che umiliano il Paese - Due riforme che umiliano il Paese - Il premierato dall’alto e l’Autonomia dal basso stravolgono la Costituzione, l’unità del Paese e svuotano il Parlamento. lanotiziagiornale

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni vs Schlein: sfida a distanza al Festival di Trento - Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Meloni vs Schlein: sfida a distanza al Festival di Trento - Ultime notizie, ultim'ora oggi: nella giornata di ieri le due grandi leader Giorgia Meloni ed Elly Schlein si sono sfidate a distanza ... ilsussidiario