Premierato - duello a distanza Meloni-Schlein Verini P - Le parole della Premier? Frase da capofazione

(Di sabato 25 maggio 2024) “E’ unada. E il problema è che quel verbo “spacca”, si tradurrebbe in danno e spaccatura per il Paese”. Va dritto al punto Walter, senatore Pd, che con Notizie.com commenta ilsulLa “terza Camera dello Stato” avrebbe dovuto ospitare il faccia a faccia. Il direttorissimo Bruno Vespa sarebbe stato l’arbitro del match. La Rai avrebbe “incassato” l’audience deltanto atteso prima, quanto commentato poi, quando è stato giudicato non rispettosopar condicio. 4 Partiti di maggioranza non hanno infatti gradito la propria esclusione dai giochi. Giorgiaed Elly(Ansa Foto) Notizie.com Ma questa è storia trita e ritrita, mentre lo scontro consumato aproprio tra le due protagoniste del confronto mancato, è questione di meno di 24 ore fa. Trento, Festival dell’Economia. Giorgiaed Ellyvengono intervistate non contemporaneamente, ma adi poco tempo sullo stesso palco da Maria Latella.

Il duello che non si doveva fare, e che in tivvù non ci sarà, va in scena in teatro. E la polarizzazione io contro di te e tu contro di me, che è il vero cordone che unisce. ilmessaggero

Bisogna accontentarsi: è quanto di più vicino a un confronto diretto passerà il convento. Giorgia Meloni ed Elly Schlein a due ore di distanza l’una dall’altra, stesso palco, quello del […] The post Nel duello a distanza Meloni-Schlein scintille senza fiamme first appeared on il manifesto. ilmanifesto

Le riforme istituzionali come un esame su Palazzo Chigi. E' già successo con Matteo Renzi. A lui andò male: dopo la sconfitta al referendum lasciò la guida del governo. Il precedente non preoccupa la presidente del consiglio Giorgia Meloni che, dal palco del Festival dell'Economia a Trento, ha usato toni definitivi sul premierato: "E' una riforma necessaria in Italia - ha detto - o la va o la spacca: ma nessuno mi chieda di scaldare la sedia o di stare qui a sopravvivere, non sarei la persona giusta per ricoprire questo incarico" L'articolo Meloni-Schlein: duello a distanza. firenzepost

Parthenope, il film di Sorrentino è magico e misterioso. Come Napoli, o come una sirena - Parthenope, il film di Sorrentino è magico e misterioso. Come Napoli, o come una sirena - Cominciamo dall’inizio, da quella citazione di Céline che sta in esergo al film: “È enorme la vita, che ti ci perdi dappertutto”. Il film di Sorrentino è un po’ come la vita, sinuoso, ombroso, ... ilfattoquotidiano

Meloni: "Sul premierato o la va la spacca". Schlein: "Forzatura che farà saltare equilibrio" - Meloni: "Sul premierato o la va la spacca". Schlein: "Forzatura che farà saltare equilibrio" - Saltato il confronto tv prima delle elezioni europee, la premier e la leader Pd si alternano sul palco del Festival dell'Economia. Non c'è il faccia a faccia ma un botta e risposta in differita. Tutti ... today

Meloni: "O la va o la spacca..." - Meloni: "O la va o la spacca..." - Niente svendite. «Voglio essere chiara. Oggi la quota dello Stato è del 65% e, dando per scontato di mantenere la proprietà al 51%, si può discutere di mettere sul mercato le quote in eccedenza». Solo ... ilgiornale