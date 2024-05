Prelievi e analisi Nuovo direttore del servizio Asst

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Elisabetta Vitali (nella foto) è ildella Struttura complessa laboratorio dell’Valtellina e Alto Lario. Nell’organico del Laboratorio didal 2010 e con 15 anni di esperienza al centro trasfusionale, assumerà la carica a partire dal 1° giugno. Dal 2023 ricopriva l’incarico difacente funzioni a seguito del pensionamento del dottor Antonio Croce. La Struttura complessa laboratorio fa parte del dipartimento servizi clinici dell’Valtellina e Alto Lario ed è organizzata in rete con un hub a Sondrio e due "spoke" a Sondalo e a Chiavenna, con laboratori "Point of care" a Morbegno, Livigno e Chiavenna, dedicati alla diagnostica urgente. È un punto di riferimento sia per i degenti che per gli utenti esterni: il 99,5% dell’attività viene eseguita nei tre laboratori, con tre milioni di esami all’anno di biochimica clinica, ematologia, coagulazione, sierologia, immunometria, allergologia, autoimmunità, microbiologia, biologia molecolare, elettroforesi.