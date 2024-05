Preghiera del mattino del 25 Maggio 2024 | Aiutami ad essere Tua immagine

(Di sabato 25 maggio 2024) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione ... L'articolo proviene da La Luce di Maria. .

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano .. lalucedimaria

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta .. lalucedimaria

Il Papa in una parrocchia romana per la 'scuola di preghiera - Il Papa in una parrocchia romana per la 'scuola di preghiera - ROMA, 24 MAG - Questo pomeriggio, nella parrocchia di Santa Bernadette Soubirous, nel quartiere romano di Colli Aniene, Papa Francesco ha incontrato circa ottanta ragazzi e giovani nel contesto della ... mattinopadova.gelocal

Torino, stop al predicatore-influencer Brahim Baya dopo il sermone anti-Israele all'università - Torino, stop al predicatore-influencer Brahim Baya dopo il sermone anti-Israele all'università - Niente replica al Politecnico per il portavoce della Moschea, difeso dal movimento Pro Palestina, dopo la preghiera a Palazzo Nuovo, sede dell'ateneo torinese ... torino.corriere

Torino, preghiera musulmana anti-Israele nell'ateneo occupato: «In Palestina la jihad più importante». La condanna del rettore - Torino, preghiera musulmana anti-Israele nell'ateneo occupato: «In Palestina la jihad più importante». La condanna del rettore - Brahim Bayadel coordinamento Torino per Gaza:«È stato un momento di preghiera dedicato solo ai musulmani. Noi sempre contro la violenza». Il ministro chiama l'università: «Piena condanna dell'accaduto ... torino.corriere