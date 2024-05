Precompilato - 7 mln accessi in 2 giorni

(Di sabato 25 maggio 2024) 11.10 "A duedall'apertura del canalee semplificato del 730online abbiamo avuto 7 mln di". Così il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ruffini, al Festival dell'economia.500.000 persone hanno già inviato la dichiarazione, "centomila in più rispetto" al 2023."Due su tre hanno optato per la modalità semplificata". Circa l'ammontare delle frodi fiscali sul Superbonus, "i crediti irregolari sono quasi 15 mld di euro, di cui 6,3 scartati dalla piattaforma e 8 sospesi", ha rivelato Ruffini.

