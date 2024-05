PREBUNKING | SCOPRI CON UN QUIZ QUANTO SEI MANIPOLABILE ONLINE

Leggi tutta la notizia su analisideirischinformatici

(Di sabato 25 maggio 2024) Perché fare? La manipolazioneè un problema complesso e sono necessari più approcci per limitarne gli effetti peggiori. Iloffre l’opportunità di anticipare la manipolazione, fornendo un livello di protezione prima che gli individui incontrino contenuti dannosi. Gli esperti globali hanno identificato la disinformazione e la cattiva informazione come le più grandi minacce alla stabilità globale nel 2024. La quota di individui in grado di identificare correttamente una tecnica di manipolazione è aumentata in media di 5 punti percentuali dopo la visualizzazione di un video di. Un messaggio manipolatorio è spesso reso convincente da una falsa credenza logica di base o da una strategia retorica che inganna le persone. Mettere in luce queste tecniche può aiutare le persone a resistere a una vasta gamma di messaggi manipolatori, rendendole in grado di identificare e rifiutare argomentazioni fuorvianti e informazioni specifiche.