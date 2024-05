Porta un accappatoio imbottito di droga in carcere - la polizia ferma una donna

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHa tentato dire dellaal convivente detenuto neldi Poggioreale a Napoli, tra i più affollati d’Europa, ma l’attenzione, lo scrupolo e l’acume investigativo del personale diPenitenziaria ha scoperto l’illecito e laè statata. Lo rende noto Tiziana Guacci, segretaria per la Campania del Sindacato AutonomoPenitenziaria: “Il personale diPenitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale è riuscito ancora una volta ad impedire l’introduzione di sostanze stupefacenti”, spiega. “Nella giornata di ieri una, convivente di un detenuto comune, ha tentato di introdurre un pacco al cui interno era ben occultato in unun ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Il pacco, grazie ai meticolosi controlli del personale dipenitenziaria, è stato immediatamente intercettato”.

