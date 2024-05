Pompei – Le nuove scoperte - intervista ad Alberto Angela | Sono rimasto meravigliato dalla grandezza di Pompei A giugno tornerà in onda Noos

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 25 maggio 2024)torna su Raiuno in prima serata lunedì 27 maggio con “-Le”, lo speciale di “Meraviglie” prodotto da Rai Cultura in collaborazione con il Parco Archeologico die il Ministero della Cultura. In questo nuovo viaggio televisivo, il noto divulgatore scientifico racconterà ledegli archeologi nella città sepolta dal Vesuvio nel 79 d.C, in particolare le ultime meraviglie emerse anella Regio XI e nel cantiere di restauro e valorizzazione dell’insula dei Casti Amanti. La settimana successiva, lunedì 32024, un’altra puntata dello Specialesarà dedicata alla storia dello sbarco in Normandia, in occasione dell’80esimo anniversario di questo cruciale avvenimento della SecGuerra Mondiale.adNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusivache ci ha anticipato qualcosa in più sullo speciale dedicato a: “Letante, da oggetti, affreschi e anche forme d’arte.