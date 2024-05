Pole di Leclerc a Monaco - il consiglio di Fiorio | In gara è importante una cosa sola

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 25 maggio 2024) Charlesconquista laposition nella ‘sua’. Alexin esclusiva ai nostri microfoni: “Eccodeve fare per sfatare il tabù”. “Faremo di tutto per aiutarea vincere a casa sua“, con queste parole il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, aveva aperto il weekend monegasco. E, almeno fino ad oggi, la Ferrari ha mantenuto la parola. Dopo un venerdì dominato (molto simile a quello di Imola ndr), la rossa numero 16 si è confermata davanti a tutti anche nelle qualifiche. Charlessul circuito di– Notizie.com – © LapresseUn Q3 più che perfetto da parte di. Charles ha tenuto alla perfezione nel primo settore (dove è sempre stato più lento dei suoi avversari ndr) per poi fare un secondo e un terzo senza commettere nessun errore. E il decimo e mezzo di vantaggio su Piastri dimostra di avere il giusto feeling con la sua Ferrari. Seconda fila per Sainz e Norris mentre per trovare Verstappen dobbiamo scendere in sesta posizione.