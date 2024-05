Pole da urlo per Leclerc e tracollo-Verstappen | Monaco - cresce la febbre-Ferrari

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Unae un Charlesda sogno in qualifica a Montecarlo: nel Gp di casa, il monegasco strappa infatti una clamorosa-position, per lui la terza sulle strade del Principato dopo quelle del 2021 e 2022. Al fianco di, in seconda piazza, ecco Oscar Piastri, alla guida di una McLaren sempre più temibile. Terza posizione per l'altra, quella di Carlos Sainz, a dimostrazione del fatto che la rossa c'è. Eccome... Ma, ancor più clamoroso, il cannibale Maxchiude soltanto in sesta posizione: in quarta posizione scatterà Lando Norris sulla seconda McLaren, dunque in quinta ecco George Russell su Williams. Settima posizione, dietro a, per Lewis Hamilton su Mercedes, dunque Tsunoda, Albon e Gasly. Clamorosa l'eliminazione in Q1 per Sergio Perez, che scatterà dalla terz'ultima posizione: altro indizio che fa pensare come la Red Bull possa essere seriamente in difficoltà.