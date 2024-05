Poker vincente per la Cremonese che vola in finale con il Venezia

(Di sabato 25 maggio 2024) Cremona – Unabrillante e concentrata non lascia scampo al Catanzaro e in meno di 20’ ipoteca la vittoria che vale l’accesso alla-promozione con il. Dopo il 2-2 dell’andata, alla squadra di mister Stroppa può bastare un altro pareggio per qualificarsi alla sfida che vale il gran salto in serie A, ma i grigiorossi non intendono correre rischi e, proprio come accaduto al “Ceravolo”, partono di gran carriera. I giallorossi cercano di replicare, ma l’avvio dei padroni di casa, tornati allo schieramento più abituale dopo i dubbi dei gironi scorsi, è di assoluta qualità e dopo una insidiosa punizione di Castagnetti neutralizzata da una prodezza di Fulignati, laraccoglie il premio per il suo avvio-sprint già al 12’. Vazquez si mette in luce al limite dell’area ospite, da dove lascia partire una precisa colombella che sblocca il risultato. La squadra di Vivarini non ha quasi il tempo di reagire che i grigiorossi firmano il raddoppio.

