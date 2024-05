Pogacar padrone sul Monte Grappa Ordine d’arrivo e classifica dopo la tappa 20 del Giro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Bassano del, 25 maggio 2024 - La20 deld'Italia 2024 porta la carovana da Alpago a Bassano del184 km che di fatto scrivono lagenerale definitiva, che per quanto riguarda la prima piazza è fatta dalla seconda frazione: il dominio di Tadejè cominciato a Oropa e,tanti altri acuti, è culminato sul, con uno scatto a 5,4 km dallo scollinamento della seconda scalata, che vede apposto il sesto sigillo, il quinto in maglia rosa come Eddy Merckx, su una corsa con un solo, oggi accolto dal tripudio dei suoi tifosi (di cui alcuni piuttosto molesti e quasi dannosi per il proprio beniamino). Come ormai da copione, alle spalle dello sloveno si consuma l'altra corsa, quella degli umani, che vede i giochi per il podio che non vedono scossoni: secondo Daniel Felipe Martinez, terzo Geraint Thomas, quarto Ben O'Connor e quinto Antonio Tiberi, una delle speranze azzurre per il futuro insieme a Giulio Pellizzari, anche oggi all'attacco con coraggio.