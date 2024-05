Poeta universale che si ama oltre la fede

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Rondoni La stupidità genera mostri. Ma mostri ridicoli, paradossali. Non far studiare Dante a un ragazzino islamico per preservarlo da non so che shock religioso e fargli studiare Boccaccio (grande sponsor di Dante e fine teologo) e Petrarca o Leopardi fa ridere. Il problema non sono i ragazzini e le loro famiglie ma una scuola con professori che hanno smarrito il senso della culturache del ridicolo. Dante, che mette all’Inferno Maometto in quanto lo considerava non profeta di una nuova religione ma uno scismatico entro il cristianesimo, infatti sta tra i seminatori di discordia al XXVIII Canto dell’Inferno, è il medesimoche glorifca l’islamico Avicenna in paradiso al II Canto. E che loda l’incontro tra Francesco e il Sultano. La censura previa di un professore stupido rispetto a ragazzini intelligenti colpisce undal valore, studiato e amato da gente con ogni tipo dio senza, come ad esempio alcuni dei suoi più grandi esegeti come Charles Singleton.