Playoff Serie C | fuori Catania e Juventus Next Gen - ecco le semifinali

(Di sabato 25 maggio 2024) Avellino-Vicenza e Carrarese-Benevento sono ledeiinC. Nel ritorno dei quarti di finale l`Avellino supera in rimonta.

Quattro gol all’andata, cinque gol al ritorno. Cremonese-Catanzaro si conferma una gara ricca di gol ma con una differenza non da poco: se all’andata i 4 gol erano stati equamente divisi con un 2-2, al ritorno il 4-1 è a favore dei lombardi. calcioweb.eu

Saranno Venezia e Cremonese a contendersi l'ultimo posto disponibile in Serie A per la stagione 2024/2025. I grigiorossi hanno raggiunto i lagunari nella finale playoff di Serie B dopo aver battuto 4-1 il Catanzaro nella semifinale di ritorno dopo il 2-2 del Ceravolo. fanpage

Playoff Serie B: La Cremonese travolge il Catanzaro e raggiunge la finale, dove affronterà il Venezia per l’ultimo posto in palio per la A La Cremonese raggiunge il Venezia nella finale di Playoff di Serie B: i grigiorossi, forti della vittoria nella semifinale d’andata travolgono allo Zini il Catanzaro con un roboante 4-1. calcionews24

Playoff Serie B: poker Cremonese al Catanzaro - playoff serie B: poker Cremonese al Catanzaro - playoff serie B: La Cremonese travolge il Catanzaro e raggiunge la finale, dove affronterà il Venezia per l’ultimo posto in palio per la A La Cremonese raggiunge il Venezia nella finale di playoff di ... calcionews24

Playoff Serie B: 4-0 al Catanzaro, Cremonese in finale - playoff serie B: 4-0 al Catanzaro, Cremonese in finale - (ANSA) - ROMA, 25 MAG - La Cremonese allenata da Giovanni Stroppa ha raggiunto il Venezia nella finale dei playoff di B (andata 30 maggio, ritorno 2 giugno) che assegnerà l'ultimo posto della serie A ... sport.tiscali

Playoff Serie C, Avellino-Catania 2-1: rossazzurri eliminati. Il finale-il tabellino - playoff serie C, Avellino-Catania 2-1: rossazzurri eliminati. Il finale-il tabellino - Questo sito utilizza i cookie per personalizzare e ottimizzare la vostra esperienza di navigazione sui nostri portali . Vengono inoltre utilizzati cookie di profilazione, anche di terze parti, al fine ... goalsicilia