Playoff Serie B - prova di forza della Cremonese | il 4-1 al Catanzaro vale la finale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2024) Quattro gol all’andata, cinque gol al ritorno.si conferma una gara ricca di gol ma con una differenza non da poco: se all’andata i 4 gol erano stati equamente divisi con un 2-2, al ritorno il 4-1 è a favore dei lombardi.dinella gara di ritorno deidiB che, dopo il pareggio dell’andata subito in rimonta da 0-2, la formazione rosso-grigia non lascia spazio ad alcuna rimonta dei calabresi. Lamette le cose in chiaro fin da subito con 3 reti in 37 minuti: apre Vazquez al 12?, raddoppia Bonaiuto al 19?, Coda firma il tris al 37?. Doccia fredda per ilche al 63? perde Brignola per rosso diretto (insulti rivolti all’arbitro, ndr) e al 70? subisce il 4-0 firmato Sernicola. All’80’ sussulto d’orgoglio per i giallorossi che firmano il golbandiera con Antonini Lui. Primanella storiache affronterà il Venezia.