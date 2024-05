(Di sabato 25 maggio 2024)B: Latravolge ile raggiunge la finale, dove affronterà il Venezia per l’ultimo posto in palio per la A Laraggiunge il Venezia nella finale didiB: i grigiorossi, forti della vittoria nella semifinale d’andata travolgono allo Zini ilcon un roboante 4-1. A segno .

La Cremonese travolge il Catanzaro 4-1 allo ‘Zini’ dopo il 2-2 dell’andata e si qualifica per la finale playoff di Serie B contro il Venezia. Giovedì 30 maggio è in programma il match di andata, domenica 2 giugno quello di ritorno. sportface

Saranno Venezia e Cremonese a contendersi l'ultimo posto disponibile in Serie A per la stagione 2024/2025. I grigiorossi hanno raggiunto i lagunari nella finale playoff di Serie B dopo aver battuto 4-1 il Catanzaro nella semifinale di ritorno dopo il 2-2 del Ceravolo. fanpage

Playoff Serie B: poker Cremonese al Catanzaro - Playoff serie B: poker cremonese al Catanzaro - Playoff serie B: La cremonese travolge il Catanzaro e raggiunge la finale, dove affronterà il Venezia per l’ultimo posto in palio per la A La cremonese raggiunge il Venezia nella finale di Playoff di ... calcionews24

Playoff Serie B: 4-0 al Catanzaro, Cremonese in finale - Playoff serie B: 4-0 al Catanzaro, cremonese in finale - (ANSA) - ROMA, 25 MAG - La cremonese allenata da Giovanni Stroppa ha raggiunto il Venezia nella finale dei playoff di B (andata 30 maggio, ritorno 2 giugno) che assegnerà l'ultimo posto della serie A ... sport.tiscali

Pagina 1 | Cremonese-Catanzaro ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Pagina 1 | cremonese-Catanzaro ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni - Scopri tutto sulla partita: info, orario e canali per seguirla in tempo reale o in differita. Le possibili scelte di Stroppa e Vivarini ... corrieredellosport