Playoff Serie A1 2023 2024 basket | il tabellone e gli accoppiamenti

(Di sabato 25 maggio 2024) Ile glideidellaA1di. Dopo un’appassionante regular season, che sta volgendo al termine, saranno come di consueto otto le formazioni che si sfideranno aialla ricerca del titolo nazionale. Con le due superpotenze Virtus Bologna e Olimpia Milano ovviamente in prima fila e con l’onore, e onere, di partire da super favorite, a cui si aggiungono però Brescia, che a larghi tratti ha comandato la classifica, e Venezia, c’è spazio anche per qualche sorpresa, dopo una stagione regolare che ha visto fino all’ultimo secondo una grande incertezza nella fascia centrale di classifica. Gliseguiranno la regola classica, secondo la formula 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° e 4° vs 5°: ecco quindi, di seguito, ildeidellaA1di. RISULTATISEMIFINALI S1: Virtus Bologna vs Umana Reyer Venezia 1-0 S2: Olimpia Milano vs Germani Brescia QUARTI DI FINALE Q1: Virtus Bologna vs Bertram Tortona 3-2 Q2: Umana Reyer Venezia vs UNAHOTELS Reggio Emilia 3-2 Q3: Olimpia Milano vs Dolomiti Energia Trentino 3-1 Q4: Germani Brescia vs Estra Pistoia 3-0 SportFace.

