Playoff promozione In campo Portuali e Atletico Centobuchi

(Di sabato 25 maggio 2024) L’allenatore Salvatore Fusco, in passato giocatore della Maceratese, cercherà di portare il suoin Eccellenza. Per riuscire nell’impresa dovrà battere iAncona nella finalein programma alle 16 di oggi al Polisportivo di Civitanova. Si profila una partita molto combattuta tra due protagoniste della stagione. Chi vince sale di categoria, chi perde avrà il primo posto nella graduatoria ripescaggi in attesa di buone notizie dagli spareggidi Eccellenza. Qui bisognerà tifare Castelfidardo impegnato domani nella gara di andata del match di semifinale contro l’UniPomezia, ritorno in terra laziale tra sette giorni. .