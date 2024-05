Playoff Primavera – Lazio-Milan 0-1 | Gol di Bartesaghi! | PM News

Tempo di lettura: 2 minutiNei playoff del torneo Primavera 2, esattamente come era accaduto un anno fa (nei quarti), anche in questa stagione il cammino della squadra Primavera del Benevento si è interrotto per mano del Venezia. anteprima24

Primavera 2 - Triste epilogo per l’Alessandria: la squadra non si presenta a Crotone per il ritorno dei playoff - primavera 2 - Triste epilogo per l’Alessandria: la squadra non si presenta a Crotone per il ritorno dei playoff - Rimane la delusione sportiva per il gruppo di ragazzi e il loro allenatore Mauro Guaraldo, che meritavano di giocarsi sul campo la salvezza (comunque vanificata dalla retrocessione in serie D) La ... 11giovani

Primavera, il sogno dell’Ascoli si infrange contro l’Udinese - primavera, il sogno dell’Ascoli si infrange contro l’Udinese - Il sogno primavera 1 per l’Ascoli Calcio si infrange allo stadio Tognon di Fontanafredda. I bianconeri di Ledesma cadono contro i pari età dell’Udinese, fallendo un calcio di rigore, e fermandosi ... youtvrs

Ascoli Primavera, niente finale playoff: l’Udinese vince 3-1 - Ascoli primavera, niente finale playoff: l’Udinese vince 3-1 - ASCOLI PICENO - Sfuma il sogno della finale playoff dell’Ascoli primavera 2. Nel pomeriggio i bianconeri di mister Ledesma hanno perso 3-1 contro l’Udinese, allo stadio Tognon di Fontanafredda. Reti f ... veratv