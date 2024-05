Playoff In ballo c’è solo una prova d’orgoglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Ultimo giro di valzer per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che oggi alle 18 sarà impegnata nel secondo turno deidi pallavolo per la A2 femminile in casa di Energy System Catania. Archiviata l’amarezza per la sconfitta (0-3) in gara 1 contro Castelfranco, le ragazze di coach Lucchi sono pronte ad affrontare la formazione siciliana, seconda classificata del girone E che in regular season ha ottenuto 19 vittorie etre sconfitte. Dallo spogliatoio è Giada Benazzi a prendere la parola: "Castelfranco è uno ‘squadrone’ ma per gran parte della partita abbiamo giocato alla pari. Nei momenti cruciali dei set è venuta fuori la loro esperienza, il saper giocare anche sotto pressione, mentre a noi è venuta a mancare la lucidità necessaria per mantenere il vantaggio acquisito e portarci avanti nel punteggio dei set. È un 3-0 che ci sta stretto perché non rispetta i valori che si sono visti in campo, ma onore a loro per il campionato e la partita che hanno disputato.