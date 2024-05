Playoff di C - questa sera ci sono 4 partite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) Il cerchio si stringe e idi C entrano nel vivo con il ritorno dei quarti di finale che stanno vedendo ancora in lizza otto squadre per l’ultima promozione in ballo. Stasaranno quattro le gare in programma, tutte con fischio d’avvio stabilito alle ore 20.30: Avellino-Catania; Padova-LR Vicenza; Carrarese-Juventus NG; Torres-Benevento. Nella prima il Catania scenderà in campo al Partenio forte dell’1-0 dell’andata (Cianci). Pronostici favorevoli quelli che mettono il Vicenza in una posizione di vantaggio rispetto al Padova. Nel primo duellostati i primi a spuntarla per 2-0 grazie alla doppietta di Ferrari. Tutto da decidere tra Carrarese e Juve. L’andata nella tana dei bianconeri si era chiusa 1-1 con il vantaggio dei padroni di casa messo a segno da Savona e la risposta toscana di Capezzi. Infine i sanniti voleranno in terra sarda per difendere il vantaggio (1-0) ottenuto al Vigorito grazie al gol vittoria di Talia.