Più di 200 persone dentro | raid russo su un centro commerciale - dramma a Kharkiv

(Di sabato 25 maggio 2024)su un, in Ucraina. Nel mirino di Vladimir Putin ci è finito un ipermercato di prodotti da costruzione, l'Epicentr, in una zona residenziale con diversi grandi magazzini e un parcheggio. Il sindaco Igor Terekhov ha riferito che al momento ci sono due morti, entrambi dipendenti del, ma ha aggiunto che "moltesono scomparse e ci sono molti feriti", perché il locale era affollato. "A giudicare da tutto, l'attacco era mirato specificamente aldove c'erano molte- ha aggiunto il primo cittadino in un messaggio su Telegram - questo è puro terrorismo". Le immagini pubblicate sui social network ucraini hanno mostrato l'edificio da cui fuoriusciva un'enorme colonna di fumo nero. "La Russia ha inferto un altro duro colpo alla nostra- ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky -. Al momento si sa che nell'ipermercato potrebbero trovarsi più di 200".

Kharkiv, le tragiche immagini del raid russo sul centro commerciale - Kharkiv, le tragiche immagini del raid russo sul centro commerciale - Un attacco russo ha devastato un ipermercato di materiali da costruzione situato in una zona residenziale di Kharkiv. Il sindaco Igor Terekhov ha comunicato che al momento sono state accertate due vit ... la7

Bomba sul centro commerciale di Kharkiv, Stoltenberg chiede il via libera agli attacchi in Russia - Bomba sul centro commerciale di Kharkiv, Stoltenberg chiede il via libera agli attacchi in Russia - Almeno due morti, ma al momento dell’attacco c’erano 200 persone nell’edificio. Mentre Kiev colpisce un radar anti-missile nucleare russo, gli alleati europei restano scettici sull’uso di armi Nato pe ... editorialedomani

Attacco russo a Kharkiv, ipermercato in fiamme - Attacco russo a Kharkiv, ipermercato in fiamme - Un ipermercato di Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina, è stato colpito da un attacco russo. Il bilancio provvisorio diramato dai vigili del fuoco è di 2 morti e 25 feriti. Tuttavia, secondo il pres ... informazione