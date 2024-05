Pitti uomo - l’energia della moda A caccia di affari con l’estero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Scatta il conto alla rovescia per l’appuntamento con il fashion maschile internazionale con, che si svolgerà dall’11 al 14 giugno alla Fortezza da Basso a Firenze. Sono 790 i brand in totale presenti in fiera (in calo di qualche decina di presenze rispetto allo stesso periodo del 2023) e di questi 340 circa (il 43%) proviene dal. All’edizione numero 106kermesse fiorentinta non mancano neppure le proposte dal distretto pratese, sebbene il numero degli espositori sia più contenuto rispetto a giugno dello scorso anno. Saranno, infatti, una decina i brand e le aziende pratesi ad esporre le loro collezioni per la primavera-estate 2025 in una Fortezza da Basso che avrà come filo conduttore degli allestimentilemon, un’ondata di energia pensata dal creative director Angelo Figus ed interpretata da Giordano Poloni, illustratore tra i più apprezzati e collaboratore di riviste e quotidiani internazionali.