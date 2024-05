Pistola rubata e munizioni Finisce nei guai con l’amico minorenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) In cella è finito per una violazione di domicilio in flagranza, sorpreso dai carabinieri di Gravedona, ma Roberto Flematti, 19 anni di Gravedona, è stato denunciato anche per ricettazione e detenzione abusiva di armi, dopo che i militari hanno trovato, nascosto in quello stesso luogo in cui si era introdotto con un amico di 17 anni, unaBeretta semiautomatica calibro 9x21,nel 2022 assieme ad altre armi, e 15. Giovedì pomeriggio è stato visto introdursi, assieme al, in una proprietà privata, seconda casa di un milanese: il controllo dei militari ha portato al ritrovamento dell’arma. Flematti, processato per direttissimo, ha patteggiato un anno e 4 mesi con sospensione condizionale, in concorso con il. Pa.Pi. .