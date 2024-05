Pista ciclabile Scampia - ok al progetto definitivo | ecco le strade

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 25 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn’opera da 6.2 milioni di euro, il cuiesecutivoè stato approvato dalla giunta comunale il 17 maggio. È ladie della periferia nord di Napoli. L’impresa esecutrice sarà la Scalzone di Carinaro, nel Casertano. Si prevede la realizzazione di un percorsoche interessa dodici assi stradali. Sono suddivisi per tratti, dal V1 al V23, segnatamente: TRATTO V1-V2: Via Miano TRATTO V2-V3: Via Don Luigi Guanella TRATTO V3-V4: Via Oliviero Zuccarini TRATTO V5-V6: Traversa Oliviero Zuccarini TRATTO V7-V8: Via Antonio Labriola TRATTO V9-V10: Via Enrico Ciccotti TRATTO V10-V11: Via Arcangelo Ghisleri TRATTO V11-V12/V11-22: Via Bakù TRATTO V12-V13/V13-V14/V13-V16/V17-V18/V17-V19/V17-V20: Viale della Resistenza TRATTO V14-V15: Via Valerio Verbano TRATTO V7-V19: Via Tancredi Galimberti TRATTO V22-V23: Via Fratelli Cervi Ilesecutivo adotta “idonea segnaletica – si legge nei documenti – al fine di evitare qualsiasi interferenza tra il flusso ciclistico e gli operatori addetti alla raccolta dei rifiuti”.