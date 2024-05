Picchia la moglie - poi manda in tilt il 112 con 40 telefonate al giorno | Ditemi dov?è

(Di sabato 25 maggio 2024) FABRIANOe figlio piccolo vengono collocati in una struttura protetta su ordine del Tribunale dei Minorenni. Il capofamiglia, indagato per maltrattamenti, decide di tentare il tutto per tutto.

Minuti di terrore, interminabili, per marito e moglie. Una rapina violenta in casa è avvenuta in un appartamento di via delle Primule a Torino nella notte di giovedì 16 maggio. Intorno alle 5 del mattino, un ladro è riuscito a farsi aprire la porta con una scusa da una coppia di italiani e, una.. today

Daniela Zuccoli è la moglie del popolare conduttore televisivo Mike Bongiorno, scomparso nel 2009. Oggi la donna ha un nuovo compagno? Scopriamo di seguito tutti i dettagli sulla sua vita privata! Leggi anche: Il racconto inedito «Mike Bongiorno è morto in piedi», ecco chi ha rivelato i dettagli Rimasta accanto all’indimenticabile re dei quiz, Daniela Zuccoli è stata sposata con Mike Bongiorno per 37 anni. donnapop

Chico Forti è un ex produttore televisivo italiano, salito agli onori di cronaca, purtroppo, per la sua intricata vicenda giudiziaria. Come sappiamo, Chico Forti è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti: un incubo che sembrava non finire mai, per fortuna, sembra mostrare una lieve luce in fondo al tunnel; l’interessato è tornato in Italia sabato scorso, il 18 maggio 2024. donnapop

Carolina Morace si confida: «Io e mia moglie ci siamo innamorate per una gaffe. Figli Ci piacerebbe ma è complicato» - Carolina Morace si confida: «Io e mia moglie ci siamo innamorate per una gaffe. Figli Ci piacerebbe ma è complicato» - Carolina Morace ha spiegato come ha conosciuto la moglie Nicola Jane Williams con la quale si è ... io non volevo andare perché era il 15 agosto e lei non voleva perché eravamo tutte donne istruttrici ... leggo

Trovato morto a Palermo il marito di Francesca Donato, eurodeputata della Dc: era in auto con una fascetta stretta al collo - Trovato morto a Palermo il marito di Francesca Donato, eurodeputata della Dc: era in auto con una fascetta stretta al collo - Lo hanno trovato morto nella sua auto, con una fascetta stretta al collo. È in queste condizioni che a Palermo è stato rinvenuto il corpo di Angelo Onorato, marito di Francesca Donato, eurodeputata de ... ilfattoquotidiano

Chi è David Gandy: età, carriera, vita privata, moglie, figli del modello - Chi è David Gandy: età, carriera, vita privata, moglie, figli del modello - Mia figlia mi diceva di portarlo subito a controllo, e onestamente dico che lo rifarei. Se ho commesso forzature nell’uso della vettura me ne assumo le responsabilità, ma ho fatto tutto in buona fede. blitzquotidiano