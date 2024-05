Piazza di Siena - tutto pronto per lo spettacolo del Sei Barriere

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 25 maggio 2024) Di alto profilo tecnico pure la giornata di oggi incentrata su tre avvincenti gare nell'ovale didi. Si parte dal Premio KEP Italia, una categoria a tempo da 1 e 45 (15.000 euro) per poi ammirare i binomi confrontarsi con l'impegnativo Trofeo Loro Piana dotato di ben 110.000 euro di montepremi. Il Trofeo Loro Piana, categoria mista sul percorso con ostacoli a 1 e 55 è qualificante per il Gran Premio di domenica insieme al quale da punti per assegnare il premio speciale Master d'Inzeo intitolato ai due grandi fratelli e giunto, con il 2024, alla sua decima edizione. All'insegna dello, inoltre anche la chiusura di giornata con l'avvincente SeiLoro Piana (20.000 euro). Alle 15.30 ci sarà l'arrivo di un cavallo purosangue inglese che giungerà a Villa Borghese da Largo Pablo Picasso (Belle Arti) e arriverà fino al Viale Pietro Canonica. Da lì entrerà nel campo prova adiacentedi