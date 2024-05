Piano casa - Mario Tozzi | Incita abusivism - non impariamo mai poi arrivano i disastri e tutti a piangere…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 25 maggio 2024) A Notizie.com il famoso geologo, primo ricercatore del Cnr deluso: “Andavano messi dei paletti rigidi, abbattere subito le seconde case abusive escludendo le zone a rischio idrogeologico, sismico e vulcanico, invece niente…” “Il nuovo? Per me il solito disastro, ma nessuno dice niente, e parlo da un punto squisitamente tecnico, non altro. Ad esempio, ma uno dei tanti, è difficile da mettere sotto controllo già solo calcolare il 5% su cui è possibile farlo è stravagante, le mappe poi non sono chiare, senza la rivalutazione catastale, inoltre, è molto complicato capire come farlo…“. E’ allucinato, per non dire imbarazzato,il famoso geologo e primo ricercatore del Cnr, nonché conduttore di Sapiens su Rai 3, che a Notizie.com spiega il suo disappunto, e lo specifica parla da tecnico, e non potrebbe essere altrimenti, almeno, rispetto ad altri, sa quello che dice e non si nasconde mai, anche perché conosce bene l’Italia soprattutto dal punto di vista geologico.