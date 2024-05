Pesi - Parigi 2024 | Lucrezia Magistris stacca ufficialmente il pass olimpico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) I Giochi dinon sono più soltanto un sogno per. L’azzurra ha infattitoildopo che la Federazione Internazionale distica Olimpica ha pubblicato l’ultima versione della ranking list degli atleti qualificati. Le classifiche hanno subito alcune modifiche per via di scremature dovute ai doppioni di nazionalità e delle scelte dei singoli Paesi rispetto alla categoria in cui gareggiare. Il risultato?è salita al decimo posto nella 59 kg, forte dei 217 kg sollevati al Grand Prix di Doha dello scorso dicembre, e volerà araggiunge così Sergio Massidda, terzo nella categoria fino a 61 kg, e Nino Pizzolato, sesto nella categoria fino a 89 kg, già certi della carta olimpica.: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI “È un sogno che si realizza. Ancora non mi sono resa conto di ciò che è successo. Ora devo tornare con i piedi per terra e lavorare con un unico obiettivo in mente.