Perugia Concorso Nazionale Letterario Rina Gatti | premiati i vincitori della settima edizione

(Di sabato 25 maggio 2024) “Io che sono Rita” è il racconto di Cristiano Parafioriti, originario di Galati Mamertino, piccolo paese montanoSicilia, che si è aggiudicato il primo posto e il premio specialeGiuria degli Autori delintitolato a. Un monologo coinvolgente e scritto molto bene, con attenzione a ogni dettaglio, capace di emozionare il lettore e raccontare una storia vera, quella di Rita Atria, una ragazza che ha lottato contro la mafia e oggi considerata lavittima di via D’Amelio. Al secondo posto “Ora non sono più sola” di Antonella Bertoli (Villadose, Ro), mentre al terzo posto ex-aequo si sono classificati Giorgio Baro (Torino) con “Il pudore dei silenzi” e Stefania Maida (Milano) con “La casa di Bianca”. La cerimonia di premiazione del, giunto alla, si è svolta ieri pomeriggio (domenica 5 maggio) nella splendida cornice del Museo Archeologicodell’Umbria, alla presenza di una folta platea e deidi questa tornata che ha visto partecipare 76 autori con opere provenienti da 36 province di 13 regioni italiane, con in testa il Lazio, seguito da Lombardia e Umbria.