Permessi facili - in 200 alla sbarra Prima udienza fra un anno e mezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) In 200 a giudizio fra professionisti e cittadini cinesi per la colossale truffa messa in piedi per ottenere idi soggiorno. Si è chiusa ieri in aula bunker a Firenze, a distanza di mesi vista la difficoltà solo per fare l’appello, l’preliminare a carico degli oltre 200 imputati per i quali la procura ha chiesto il rinvio a giudizio nell’ottobre 2023 nell’ambito della maxi inchiesta della guardia di finanza chiamata "Easy permit" che nel 2021 portò agli arresti domiciliari sette fra consulenti del lavoro, professionisti e un cinese. Il gup Leonardo Chesi ha rinviato a giudizio tutti gli imputati per i quali si è proceduto con rito ordinario. Quattro dei 209 indagati iniziali, quelli per cui rimasero le misure cautelari (i coniugi Alessandro Frati e Alessandra Belliti dell’omonimo studio di consulenza del lavoro, l’imprenditore Wu Chao dello studio Rw, il consulente fiscale Giuseppe Cannatà) sono già a dibattimento in quanto fu disposto il rito immediato.