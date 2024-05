Perché Loretta Goggi lascia Tale e Quale Show | i motivi dietro la scelta

Dopo 13 stagioni Loretta Goggi lascia Tale e Quale Show e si prende una pausa dalla tv. È lei stessa a comunicare la notizia ai fan in un lungo post su Facebook nel quale spiega il motivo dietro questa scelta. Alla base della sua decisione c’è la voglia di godersi la famiglia e in particolare il suo pronipote, in grado di regalarle emozioni e felicità che nessuno studio televisivo può donare.

ilfattoquotidiano