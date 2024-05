Perché gli AC DC si chiamano così?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 25 maggio 2024) Gli AC/DC sigrazie a un’intuizione della sorella dei due fondatori, Angus e Malcolm Young, Margaret, che si fece ispirare dalla scritta AC/DC (Alternate Current/Direct Current) ovvero corrente alternata/corrente continua sul retro di un aspirapolvere. Le sembrò un modo divertente e azzeccato per esprimere l’energia della band. Era il 31 dicembre 1973 e nella formazione, oltre ai fratelli Young, c’erano il cantante Dave Evans, il bassista Larry Van Kriedt e il batterista Colin John Burgess. Evans non durò molto. Con il suo atteggiamento troppo glam e poco rock (pare che andasse in giro con gli zatteroni), fu ben presto accantonato. A prendere il suo posto, colui che sarebbe diventato una leggenda del rock, Bon Scott, che con la sua voce graffiante rese celebri le prime hit del gruppo, nato a Sydney da membri prevalentemente britannici. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC/DC (@acdc) Era sua la voce di Highway to Hell, album e pezzo di culto del 1979.