Percassi su Gasperini | RINNOVO con l’Atalanta? Mancano alcuni dettagli

(Di sabato 25 maggio 2024) Le parole del presidente delAntoniosul futuro di Gian Pieroin panchina l’anno prossimo Ai microfoni di Sky Sport, il presidente delha voluto parlare del futuro difuori dal Centro Bortolotti di Zingonia. «rimane al? Stiamo lavorando per le ultime cose».

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a calcionews24©

Bergamo. Fiducia e positività. È ciò che traspare dalle poche, ma significative parole di Antonio Percassi entrando nei suoi uffici di via Paglia in seguito al primo incontro avvenuto a Zingonia con Gian Piero Gasperini. bergamonews

Gasperini non del tutto convinto da Percassi. È quel che scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Scrive il Corsport. E così ieri, a due giorni dalla conquista dell’Europa League e dall’ammissione di una tentazione, Gasp s’è seduto intorno all’ora di pranzo davanti a Percassi, a Zingonia, e ha chiesto garanzie tecniche in vista della Champions e di una stagione piena di impegni. ilnapolista

Gasperini-Atalanta, Percassi esce di nuovo allo scoperto - gasperini-Atalanta, percassi esce di nuovo allo scoperto - Fuori Zingonia, il presidente percassi ha mostrato nuovamente grande ottimismo sulla firma di gasperini, ‘mollato’ dal Napoli tornato fortissimo su Conte: “Lavoriamo alle ultime cose“. calciomercato

Gasp-Dea, Pecarssi conferma! Il Napoli accelera su Conte: il punto | OneFootball - Gasp-Dea, Pecarssi conferma! Il Napoli accelera su Conte: il punto | OneFootball - L’idea di affidare la panchina del Napoli a Gian Piero gasperini è stata seria e concreta per Aurelio De Laurentiis, come riportato nei giorni scorsi da varie testate affidabili, ma il trionfo in Euro ... onefootball

Napoli, più che il gioco serve esperienza. E Conte torna in pole position - Napoli, più che il gioco serve esperienza. E Conte torna in pole position - Dopo l’annata terribile ci vuole qualcuno che sappia ricostruire e valorizzare: piacciono Pioli e Italiano, ma risalgono le quotazioni dell’ex ct ... dazn