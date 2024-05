Percassi | Gasperini? Stiamo lavorando per le ultime cose

Bergamo. Fiducia e positività. È ciò che traspare dalle poche, ma significative parole di Antonio Percassi entrando nei suoi uffici di via Paglia in seguito al primo incontro avvenuto a Zingonia con Gian Piero Gasperini. bergamonews

Gasperini non del tutto convinto da Percassi. È quel che scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Scrive il Corsport. E così ieri, a due giorni dalla conquista dell’Europa League e dall’ammissione di una tentazione, Gasp s’è seduto intorno all’ora di pranzo davanti a Percassi, a Zingonia, e ha chiesto garanzie tecniche in vista della Champions e di una stagione piena di impegni. ilnapolista

SKY - ADL ha scelto Conte, decisioni non dipenderanno da sviluppi Gasperini-Percassi - SKY - ADL ha scelto Conte, decisioni non dipenderanno da sviluppi gasperini-percassi - L'esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, ha precisato che le decisioni di De Laurentiis non dipenderanno dalle scelte di gasperini. areanapoli