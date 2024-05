Per Meta - no vuol dire nì | l’addestramento dell’AI anche senza il tuo consenso

(Di sabato 25 maggio 2024) Il prossimo 26 giugno, l’intelligenza artificiale diarriverà in Europa e nel Regno Unito. Non c’è stata una comunicazione ufficiale, ma c’è stato un aggiornamento dell’informativa privacy che entrerà in vigore proprio da quella data. E in questi giorni moltissimi utenti hanno ricevuto una notifica sui propri account Facebook e Instagram in cui si fa riferimento all’utilizzo dei dati perdiAI. Dunque, come ovvio, l’azienda di Mark Zuckeberg attingerà dai nostri profili e dalle nostre condivisioni per sviluppare i suoi modelli di intelligenza artificiale.AI, come funzionacon i nostri dati Per essere conforme al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (e nel tentativo di scongiurare sanzioni relative alla tutela della privacy), la holding di Menlo Park ha messo a disposizione un modulo per far rivendicare il proprio “right to object”, il diritto di opposizione al trattamento dei dati per questo addestramento

