Per Lucien Laviscount l' abito perfetto è un abito di Dolce&Gabbana

(Di sabato 25 maggio 2024) Manca poco alla fine della 77esima edizione del Festival di Cannes, l’appuntamento più importante per il mondo del cinema che da anni è tra i punti di riferimento anche per la moda. Dopo aver visto decine e decine di look degni di nota, ad alzare ancora di più il livello dei big fit nella città francese è stato. L’attore inglese è stato impegnato a Cannes per la presentazione di Marcello Mio, il film diretto da Christophe Honoré che omaggia Mastroianni a cento anni dalla sua nascita. Per un’occasione del generenon poteva che scegliere un look all’altezza: unnero a due pezzi di Dolce&Gabbana abbinato a una camicia bianca dal taglioe a un paio di stringate nere lucidissime. «Cannes è un posto speciale. Stare qui è splendido e strano allo stesso tempo, se capite cosa intendo» ha raccontato l’attore inglese a GQ nel Behind The Style realizzato poco prima chee gli altri ospiti calpestassero il red carpet della Croisette.