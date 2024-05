Per la prima volta a Pisa il campionato nazionale

Pisa 15 maggio 2024 - Con il match interno di sabato scorso (0-1 contro il Napoli, ndr) si è chiusa la stagione regolare del campionato categoria Primavera 2. Il Pisa Sporting Club ha chiuso al 4 posto conquistando il lasciapassare per i playoff promozione e adesso è atteso dal Venezia per la sfida, in gara unica, che si giocherà il prossimo weekend in Laguna.

sport.quotidiano